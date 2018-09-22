شاهد.. ضربة "مزدوجة" .. هدف عالمي وطرد بعد لكمة!

تلقى فريق رايو فاليكانو ضربتين موجعتين في هجمة واحدة خلال مباراته ضد مضيفه ديبورتيفو ألافيس، التي جرت بينهما اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز مهاجم ديبورتيفو ألافيس، إيباي غوميز، هدف التقدم الثاني له، عند الدقيقة 34، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

وفي الوقت ذاته اعتدى مدافع أصحاب الأرض، السنغالي عبدالله با، بلكمة على أحد لاعبي فريق ديبورتيفو ألافيس، داخل منطقة الجزاء فتلقى على إثرها البطاقة الحمراء.

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وتكبد فريق رايو فاليكانو بالتالي هزيمة ساحقة على أرضه وبين جماهيره، بهدف مقابل خمسة، وهي الهزيمة الثالثة له في الليغا، مقابل انتصار وحيد، في أربع مباريات خاضها حتى الآن.

المصدر: "vk.com/silatv"