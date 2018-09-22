ديبورتيفو ألافيس يكتسح رايو فاليكانو في معقله (فيديو)

دك فريق ديبورتيفو ألافيس شباك مضيفه رايو فاليكانو بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل خماسية الضيوف كل من، خواكيم نافارو (د. 8)، إيباي غوميز (د. 34 و77)، وجوناثان كاييري (د. 56)، وخورخي فرانكو الفيز (د. 90).

بينما سجل راؤول دي توماس هدف رايو فاليكانو اليتيم، بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن هذه الجولة أيضا.

بينما توقف رصيد رايو فاليكانو عند ثلاث نقاط فقط، من أربع مباريات، ويحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: "sportbox.ru"