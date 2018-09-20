"اليويفا" يتحرك بعد طرد رونالدو.. فما هي مدة غياب "الدون"؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم، أنه فتح تحقيقا حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة يوفنتوس وفالنسيا أمس، في دوري أبطال أوروبا.

وأشار "اليويفا" إلى أن القرار في هذا الملف سيصدر في الـ27 من الشهر الجاري.

وعن المدة التي سيغيب فيها النجم البرتغالي عن فريقه، فقد ذكر مصدر في "اليويفا"، أن الإيقاف تلقائي لمباراة واحدة، وأن لوائح الاتحاد تمنع الفريق الإيطالي من حق استئناف قرار الحكم الألماني فيليكس برايخ، وأن اللجنة التأديبية ستجتمع في الـ27 من الشهر الجاري لإقرار ما إذا كان الإيقاف سيكون لأكثر من ذلك (من مباراة واحدة).

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ونوه المصدر ذاته بأن المادة 50.01 من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقول إنه في حالة العنف المفرط، أو التعدي اللفظي أو الجسدي، يحق للجنة التأديبية رفع العقوبة إلى 3 مباريات، ما يعني أن رونالدو وفقا لهذه المعايير سيغيب حتما عن مباراة يونغ بويز في تورينو في الثاني من أكتوبر المقبل، ولو رفعت العقوبة إلى ثلاث مباريات فسيغيب عن مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد.

وأشار نفس المصدر إلى أنه يحق للجنة رفع حظر اللعب عن رونالدو، بعد إلغاء البطاقة الحمراء، إذا ما رأت أن العقوبة مبالغ فيها.

المصدر: وكالات