شاهد واحكم.. هل استحق رونالدو الطرد؟

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لطرد قاس، في أول مباراة يخوضها بقميص فريقه الجديد يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وطرد النجم البرتغالي بعد مرور 29 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام مضيفه فالنسيا، التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة للـ"التشامبيونز ليغ".

وأشهر الحكم الألماني فيليكس بريتش بطاقة حمراء مباشرة في وجه رونالدو، بتوجيه من الحكم الرابع، بداعي أن النجم البرتغالي وجه ضربة خفيفة بيده إلى المدافع الكولومبي لفالنسيا جايسون مورييو.

وبعد هذا الطرد ظهر "الدون" مذهولا وغاضبا قبل أن يغادر أرضية الملعب وهو يبكي، في مشهد مؤثر.

وانقسمت الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى هذا الطرد مستحقا، وبين من يعتبر قرار الحكم ظالما ومجحفا في حق أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وهذا الطرد هو الأول لرونالدو في مسابقة دوري أبطال أوروبا والـ11 طوال مسيرته مع الأندية ومنتخب البرتغال.

جدير بالذكر أن يوفنتوس اقتنص فوزا ثمينا بعشرة لاعبين من مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد.

المصدر: RT