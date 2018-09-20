لماذا لم يحتفل محمد صلاح بالفوز على باريس سان جيرمان مع زملائه!

غاب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن الاحتفال مع زملائه بالفوز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن الحساب الرسمي للبريميرليغ، بأن محمد صلاح لم يحتفل مع لاعبي ليفربول في الملعب بعد مباراة باريس سان جيرمان، بسبب استدعائه للقيام بفحص المنشطات، مما سبب له صدمة غيرت أجواء الفرحة لديه.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب "أنفيلد".

المصدر: وكالات