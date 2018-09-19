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اتحاد الجزائر يدفع ثمن تمجيد جماهيره لصدام حسين!

الرياضة

اتحاد الجزائر يدفع ثمن تمجيد جماهيره لصدام حسين!
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فرض الاتحاد العربي لكرة القدم، عقوبة كبيرة على اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأربعاء، على خلفية أحداث مباراته ضد فريق القوة الجوية العراقي، في إياب دور الـ 32 للبطولة العربية.

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وغرمت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد العربي، الفريق الجزائري بـ 150 ألف دولار، بسبب هتافات جماهيره، إلى جانب 5000 دولار، بسبب الألعاب النارية.

كما فرضت غرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار على الفريق العراقي لانسحابه من المباراة، بعد الدقيقة السبعين، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره بهدفين من دون رد، متهما الجماهير الجزائرية بإطلاق هتافات عنصرية ومسيئة، وتمجيد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأفادت الصحافة العراقية بأن الاتحاد العربي طالب إدارة اتحاد العاصمة بتقديم اعتذار رسمي عما قامت به جماهيرها لنظيرتها بالقوة الجوية.

المصدر: وكالات

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