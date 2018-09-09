مفاجأة.. انسحاب القوة الجوية العراقي (فيديو)
انسحب فريق القوة الجوية العراقي، بشكل مفاجئ، من مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر، اليوم الأحد، وذلك ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.
وسط أجواء مرتبكة.. يحدث الآن..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 9 сентября 2018 г.
انسحاب #القوة_الجوية العراقي في مباراته أمام #اتحاد_العاصمة الجزائري #كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/1Ev5gv1xJJ
وجاء قرار الانسحاب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الجزائري بهدفين نظيفين، وذلك بسبب ما قيل عن استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الظهير الأيمن لفريق #اتحاد_العاصمة الجزائري محمد مفتاح يسجل الهدف الأول في مرمى #القوة_الجوية العراقي في الدقيقة 40 #كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/32uMDsTzSu— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 9 сентября 2018 г.
برأسية متقنة في زاوية مستحيلة.. هدف في مرماه..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 9 сентября 2018 г.
مدافع #القوة_الجوية العراقي سعد ناجي يسجل الهدف الثاني لفريق #اتحاد_العاصمة الجزائري
#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/jIuS1QbiGp
وكان الفريق الجزائري قد تفوق على نظيره العراقي بهدف وحيد، في مباراة الذهاب أيضا، وحجز بذلك مقعدا له في دور الـ 16 من البطولة.
المصدر: صحيفة خبر+ "twitter.com/ADSportsTV"