مفاجأة.. انسحاب القوة الجوية العراقي (فيديو)

انسحب فريق القوة الجوية العراقي، بشكل مفاجئ، من مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر، اليوم الأحد، وذلك ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.

وجاء قرار الانسحاب في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الجزائري بهدفين نظيفين، وذلك بسبب ما قيل عن استياء الفريق العراقي من هتافات أطلقها أنصار اتحاد الجزائر تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

الظهير الأيمن لفريق #اتحاد_العاصمة الجزائري محمد مفتاح يسجل الهدف الأول في مرمى #القوة_الجوية العراقي في الدقيقة 40 #كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/32uMDsTzSu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 9 сентября 2018 г.

برأسية متقنة في زاوية مستحيلة.. هدف في مرماه..

مدافع #القوة_الجوية العراقي سعد ناجي يسجل الهدف الثاني لفريق #اتحاد_العاصمة الجزائري

#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/jIuS1QbiGp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 9 сентября 2018 г.

وكان الفريق الجزائري قد تفوق على نظيره العراقي بهدف وحيد، في مباراة الذهاب أيضا، وحجز بذلك مقعدا له في دور الـ 16 من البطولة.

المصدر: صحيفة خبر+ "twitter.com/ADSportsTV"