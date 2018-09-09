مسؤول في القوة الجوية العراقي: فريقنا محاصر في ملعب حمادي بالجزائر

أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي، وليد الزيدي، أن بعثة الفريق، محاصرة في ملعب عمر حمادي في العاصمة الجزائر، بعد انسحابه من مباراته ضد اتحاد الجزائر.

وقال وليد الزيدي أن "قرار الانسحاب تم اتخاذه على خلفية هتافات طائفية أطلقها أنصار اتحاد الجزائر ضد الشعب العراقي"، بحسب تعبيره.

إقرأ المزيد

وانسحب فريق القوة الجوية قبل نهاية مباراته أمام مضيفه فريق اتحاد الجزائر بربع ساعة، اليوم الأحد، وذلك ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم.