الخارجية العراقية تستدعي السفير الجزائري على خلفية مباراة كرة قدم

أعلنت بغداد أنها ستستدعي السفير الجزائري لديها لإبلاغه رفض واستياء العراق من سلوك بعض المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية واتحاد الجزائر.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته RT عن: "استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وطالبت "بتوضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان"، وقالت إنها "ستستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد لإبلاغه رفض واستياء العراق، حكومة وشعبا، وتذكره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد".

وأشار البيان إلى أن "الشعب العراقي المحب لأشقائه كان وما زال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي، بعيدا عن أي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".

المصدر: RT