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حارس مرمى في الدوري البلغاري يسجل هدفا بطريقة غريبة في شباكه (فيديو)

الرياضة

حارس مرمى في الدوري البلغاري يسجل هدفا بطريقة غريبة في شباكه (فيديو)
@Eurosport_RU/Twitter.com
حارس مرمى في الدوري البلغاري يسجل هدفا بطريقة غريبة في شباكه (فيديو)
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شهدت مباراة تسيسكا صوفيا وضيفه "تشيرنو مور فارنا"، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري البلغاري لكرة القدم، تسجيل حارس أصحاب الأرض "فيتوتاس"، هدفا غريبا في شباكه.

وأعاد أحد مدافعي تسيسكا الكرة لـ"فيتوتاس"، فحاول الأخير تشتيتها، إلا أنه ارتكب هفوة كبيرة، فعوض تسديد الكرة بعيدا عن مرماه، سددها بطريقة غريبة في شباكه.

وحاول "فيتوتاس" بعد هذا الخطأ الفادح تدارك الموقف، فركض خلف الكرة لمنعها من دخول شباكه، لكنه لم ينجح في ذلك.

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ورغم تلقي مرماه هذا الهدف الغريب، فقد خرج تسيسكا بنقاط المباراة الثلاث، بفوزه بنتيجة (3-1).

المصدر: eurosport.ru

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