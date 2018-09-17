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شاهد.. أفضل هدف في الدوريات الأوروبية لهذا الأسبوع

الرياضة

شاهد.. أفضل هدف في الدوريات الأوروبية لهذا الأسبوع
Reuters Philippe Laurenson
شاهد.. أفضل هدف في الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع
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أحرز الفرنسي ديميتري باييه هدف الأسبوع في الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال اللقاء الذي جمع فريقه مارسيليا وضيفه غانغون أمس، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستغل باييه كرة عائدة من مدافع غانغون على حدود منطقة الجزاء، ليضعها بتسديدة متقنة ومركزة في شباك حارس مرمى الفريق الضيق.

وانتهت المواجهة بفوز كاسح لمارسيليا برباعية نظيفة، ليرفع فريق الجنوب الفرنسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ويتخلف بفارق خمس نقاط عن المتصدر وحامل اللقب باريس سان جيرمان (15 نقطة)، بينما يتذيل غانغون الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: sportbible.com

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