مصلحة الضرائب الإسبانية تغرم مودريتش بمبلغ ضخم

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد، قرر دفع غرامة لمصلحة الضرائب الإسبانية بعد اتهامه بتزوير بعض الأوراق الخاصة بالسنة المالية لعام 2012.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيبفو" أن مودريتش دفع غرامة تقدر بـ 1.2 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية بسبب اتهامه بالتزوير.

Hacienda multa a Modric con 1,2 millones de euroshttps://t.co/B2aPuD1FXMpic.twitter.com/0uycJXlaut — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2018

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي دفع في إسبانيا قيمة الضرائب بداية من 31 أغسطس حتى 31 ديسمبر فقط، عندما وقع للفريق الملكي، والشهور الباقية كان عليه أن يسددها في إنجلترا، المكان الذي كان يلعب به قبل مجيئه إلى إسبانيا.

واعتبرت مصلحة الضرائب أن مودريتش كان عليه دفع قيمة الضرائب السنوية كاملة في إسبانيا، معتبره هذا تلاعبا بـ 1.2 مليون يورو، وطالبت الوكالة اللاعب بدفع المبلغ عن طريق إجراءات إدارية، وبالفعل قام اللاعب بدفع المبلغ المطلوب مع تقديم التماس ضد هذا القرار.



المصدر: وكالات