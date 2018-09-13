شاهد لقطة طريفة..  رونالدو يسخر من صحفي

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقطة طريفة وساخرة، بتقليد صحفي، كان يتحدث أثناء حصة تدريبية عن استعدادات يوفنتوس لمواجهة ضيفه ساسولو ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشر موقع "ItalianFootballTV" عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه رونالدو، الذي تقدم من الخلف باتجاه الصحفي وأخذ يقلده بطريقة ساخرة في مشهد طريف.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة ضيفه ساسولو، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الكالتشيو، بينما يبحث الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" عن باكورة أهدافه بقميص البيانكونيري في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: "ItalianFootballTV"