شاهد.. برتغالية تتفوق على مواطنها رونالدو بجمال هدفها

خطفت اللاعبة البرتغالية، جيني، الأضواء في مباراة منتخب بلادها الذي سحق نظيره التشيكي بـ "دزينة" كاملة 12 هدفا من دون رد، ضمن تصفيات أوروبا لكرة القدم داخل الصالات.

ونشر المنتخب البرتغالي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لهدف رائع سجلته جيني، عندما حولت كرة طويلة من زميلتها حارسة المرمى، بكعب قدمها إلى داخل الشباك التشيكية، وذلك على طريقة مواطنها النجم كريستيانو رونالدو، وربما تفوقت عليه بجمال هذا الهدف.

وعلق منتخب البرتغال على الهدف، قائلا: "مرحبا، أنا جيني، هل لي أن أحجز جائزة بوشكاش، من فضلكم"؟

المصدر: "facebook/PORTUGAL"