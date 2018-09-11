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اليابان تقسو على كوستاريكا وديا (فيديو)

الرياضة

اليابان تقسو على كوستاريكا وديا (فيديو)
Reuters KYODO Kyodo
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فاز المنتخب الياباني لكرة القدم على نظيره الكوستاريكي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بمدينة أوساكا اليابانية.

وحقق منتخب الساموراي الفوز في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد هاجيمي موريياسو الذي دفع خلال اللقاء بالعديد من اللاعبين الشباب.

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وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من ساساكي ومينامينو وجونيا إيتو في الدقائق 16 و66 و90+3 على الترتيب.

المصدر: وكالات

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