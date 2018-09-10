التعادل يحسم مباراة الكويت والعراق الودية (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الكويتي والعراقي اليوم الاثنين على استاد علي صباح السالم في الكويت.

وسجل للمنتخب العراقي كل من مهند علي وعلي فائز في الدقيقتين 5 و64 على الترتيب، فيما جاء هدفا أصحاب الأرض عن طريق العراقي علاء علي مهاوي خطأ في مرماه وفهد الهاجري في الدقيقتين 48 و77 على التوالي.

وأضاع المنتخب الكويتي ركلة جزاء في الدقيقة 52 نفذها بدر المطوع.

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وفي مباريات ودية أخرى اليوم، تعادلت السعودية مع بوليفيا 2-2، والبحرين مع الصين من دون أهداف، فيما خسرت سوريا أمام مضيفتها قيرغيزستان 1-2.

المصدر: RT