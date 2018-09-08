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شاهد.. السوري السومة ينقذ منتخب بلاده من الهزيمة بهدف عالمي

الرياضة

شاهد.. السوري السومة ينقذ منتخب بلاده من الهزيمة بهدف عالمي
SPORT telekanali/youtube
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انقذ السوري عمر السومة منتخب بلاده من الهزيمة أمام نظيره الأوزبكستاني، في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة طشقند، ضمن استعداداتهما لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وضع الأوزبكي مارات بيكماييف منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة (63) من ركلة جزاء، ومن ثم اقتنص عمر السومة هدف التعادل لبلاده، عند الدقيقة (78)، بتسديدة رأس رائعة، في الزاوية اليمنى البعيدة بعد تمريرة من الجهة اليسرى.

المصدر: وكالات

 

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