روبينيو: ريال مدريد قتل طموحاتي

أكد الدولي البرازيلي روبينيو، لاعب سيفاس سبور التركي الحالي وريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق، أن النادي الملكي قتل طموحه.

وقال روبينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كان هدفي الرئيسي هو الانتقال إلى تشيلسي، حيث أن فيليب سكولاري قال إنه بإمكاني إحداث الفارق معه، لأن فريقه لم يكن مبدعا بما يكفي".

How did Robinho end up at @ManCity?



He says it is because @ChelseaFC started selling his name on shirts



So @realmadriden sent him to Manchester!



🤣https://t.co/X6b1SJn56Gpic.twitter.com/UitB04NrFJ — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 11, 2018

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وأضاف: "لكن ريال مدريد صرف النظر عن انتقالي إلى تشيلسي، لأنه لم يعجبهم قيام إدارة البلوز ببيع قمصان للفريق باسمي قبل أن تتم الصفقة".

وتابع: "ريال مدريد كان مترددا في السماح لي بالانتقال إلى ناد يلعب في دوري الأبطال خلال نفس الموسم، ولذلك انتقلت إلى مانشستر سيتي".

ولعب روبينيو لريال مدريد 3 سنوات قبل أن يرحل إلى البريمييرليغ، وينضم لمانشستر سيتي عام 2008 مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني حيث لعب هناك 41 مباراة سجل خلالها 14 هدفا قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا ليرتدي قميص ميلان.

المصدر: وكالات