مفاجأة.. مانشستر يونايتد مستعد لصفقة تبادلية ضخمة مع يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية، أن مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن لاعبه الفرنسي بول بوغبا من خلال صفقة تبادلية مع يوفنتوس، تشمل مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأكد موقع "calciomercato" بأن المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب في استقطاب باولو ديبالا (24 عاما) إلى أسوار "أولد ترافورد"، مقابل التخلي عن خدمات بول بوغبا (25 عاما)، في ظل توتر العلاقة بينهما.

كما يرغب النجم الأرجنتيني الرحيل عن اليوفي لجلوسه على دكة البدلاء بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وبدوره، فريق يوفنتوس مستعد للتخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني مقابل 120 مليون يورو، ولكن إدخال بوغبا في الصفقة التبادلية، سيغير من رقم هذا المبلغ.

وشارك باولو ديبالا في مباراتين مع البيانكونيري في هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

في المقابل، شارك بوغبا في أربع مباريات مع الشياطين الحمر وسجل هدفين.

يذكر أن بول بوغبا رحل عن مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر (مجانا) العام 2012، قبل أن يعود للنادي الإنجليزي العام 2016، مقابل 94 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "sport-express.ru"