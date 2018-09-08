"ميسي" أوكراني يخدع 5 مدافعين بحركتين سحريتين ويسجل هدفا مذهلا (فيديو)

شهدت مواجهة منتخب أوكرانيا لأقل من 21 عاما ونظيره اللاتفي، التي أقيمت أمس في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، تألق المهاجم الأوكراني ماريان شفيد، بتسجيله هدفا رائعا.

وبعد أخذ ورد داخل منطقة جزاء المنتخب اللاتفي، وصلت الكرة لشفيد، الذي تخلص من ثلاثة لاعبين بحركة فنية ساحرة، قبل أن يراوغ لاعبين آخرين بطريقة مذهلة، ليضع الكرة بكل هدوء في شباك حارس مرمى منتخب لاتفيا.

وشبه معلق المباراة الهدف الذي سجله شفيد، بالأهداف التي تعودت جماهير عشاق كرة القدم مشاهدتها بقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتهى اللقاء بفوز أوكرانيا بثلاثة أهداف لهدفين.

المصدر: eurosport.ru