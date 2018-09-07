هداف مونديال روسيا 2018: من الصعب مقارنتي بكريستيانو وميسي

اعترف النجم الإنجليزي، هاري كين، هداف كأس العالم 2018، بأنه لم يصل حتى الآن إلى مستوى النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات، لهاري كين، قال فيها: "يصعب علي مقارنة نفسي بكريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي. هذا الثنائي يقدم أشياء رائعة للغاية، والجميع شاهد على ذلك".

وأشاد النجم الإنجليزي بمنتخب بلاده، قائلا: "أعتقد أن الشكل الذي ظهر به منتخبنا في كأس العالم بروسيا، كان جيدا، وإذا واصلنا بهذا النهج يمكننا الفوز بالبطولة".

وتابع: "أنا أهتم بالألقاب الجماعية أكثر من الفردية، لم نربح أي لقب منذ عام 1966 وهذا هو هدفنا الرئيسي حاليا، أريد الاستمرار في اللعب خلال العشر سنوات المقبلة، آمل أن أستمر في التحسن".

Reuters Andrew Couldridge

وسيستلم هاري كين غدا السبت، جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وذلك قبل بداية مشوار منتخب بلاده في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بمواجهة صعبة أمام ضيفه الإسباني، على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن.

وأحرز قائد "الأسود الثلاثة" 6 أهداف في مونديال روسيا 2018، لمنتخب بلاده، الذي حصل على المركز الرابع، وهو أفضل إنجاز لبطل العالم 1966، منذ 28 عاما.

المصدر: وكالات