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سقوط صاروخ قرب المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم أهم المقار الحكومية

بالفيديو.. هدف رائع لنجم ريال مدريد

الرياضة

بالفيديو.. هدف رائع لنجم ريال مدريد
Reuters Andrew Boyers
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سجل قائد المنتخب الويلزي غاريث بيل هدفا رائعا لمنتخب بلاده، في مباراته ضد نظيره الإيرلندي (4-1)، اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز الجناح الطائر "النفاثة" غاريث بيل، نجم ريال مدريد، الهدف الثاني لبلاده، في الدقيقة 18، بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

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وتصدر منتخب ويلز قائمة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الثاني (B) للدوري، والتي تضم أيضا منتخب الدنمارك.

المصدر: "vk/allgoals" 

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