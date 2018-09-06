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لا غالب ولا مغلوب في "موقعة" ألمانيا وفرنسا

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في
Reuters Wolfgang Rattay
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بدأ منتخبا ألمانيا وفرنسا مشوارهما في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم، بتعادل سلبي، في لقاء جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب " أليانز أرينا" في مدينة ميونيخ.

وجاءت المباراة مثيرة وقوية جدا من قبل الطرفين، ولكن لم يتمكن أحد منهما من هز شباك الآخر، بالرغم من الفرص العديدة التي أتيحت لهما للتسجيل، فقد أنقذ الحارسان الألماني مانويل نوير، والفرنسي ألفونسه أريولا، مرماهما من عدة فرص حقيقة، وخاصة الحارس الفرنسي. 

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واكتفى كل من ألمانيا وفرنسا، بعد هذه النتيجة، بنقطة واحدة لكل منهما، وتتصدران قائمة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول (A) للدوري، والتي تضم أيضا، منتخب هولندا.

المصدر: "vk/allgoals"

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