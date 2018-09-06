أوكرانيا تهزم التشيك في عقر دارها بهدف قاتل (فيديو)

استهل منتخب أوكرانيا غمار منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوز ثمين خارج أرضه على مضيفه التشيكي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

لم يمهل المهاجم التشيكي باتريك شيك الضيوف إلا أربع دقائق فقط قبل أن يطرق باب مرماهم، إلا أن الأوكرانيين ردوا الصاع صاعين، بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، يفغيني كونوبليانكا، وألكسندر زينتشينكو، في الدقيقتين (45، 90) على الترتيب.

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وتصدرت أوكرانيا بذلك قائمة المجموعة الأولى ضمن المستوى الثاني (B) للدوري، والتي تضم أيضا منتخب سلوفاكيا.

المصدر: "vk/allgoals