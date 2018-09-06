 
مباشر

جورجيا تدشن دوري الأمم الأوروبية بفوز خارج أرضه (فيديو)

الرياضة

جورجيا تدشن دوري الأمم الأوروبية بفوز خارج أرضه (فيديو)
Reuters Stringer .
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr3s

قص منتخب جورجيا شريط مباريات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوز خارج أرضه على نظيره الكازاخستاني بهدفين من دون رد.

ودخل اللاعب الجورجي غيورغي تشاكفيتادزي التاريخ كصاحب أول هدف في البطولة القارية الجديدة، سجله، في الدقيقة 69، بينما دخل المدافع الكازاخستاني سيرغي مالي تاريخ البطولة كصاحب أول هدف عكسي فيها، سجله خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة. 

 

وحصدت جورجيا بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدرت قائمة المجموعة الأولى للمستوى الرابع (D) للدوري، وتضم هذه المجموعة منتخبي لاتفيا وأندورا إضافة إلى كازاخستان.

المصدر: "sportbox.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأكراد يعلنون تأسيس إدارة ذاتية مشتركة في سوريا.. هل هي خطوة نحو الانفصال؟ مباشر على RT Online