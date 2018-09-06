جورجيا تدشن دوري الأمم الأوروبية بفوز خارج أرضه (فيديو)

قص منتخب جورجيا شريط مباريات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم، اليوم الخميس، بفوز خارج أرضه على نظيره الكازاخستاني بهدفين من دون رد.

ودخل اللاعب الجورجي غيورغي تشاكفيتادزي التاريخ كصاحب أول هدف في البطولة القارية الجديدة، سجله، في الدقيقة 69، بينما دخل المدافع الكازاخستاني سيرغي مالي تاريخ البطولة كصاحب أول هدف عكسي فيها، سجله خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وحصدت جورجيا بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدرت قائمة المجموعة الأولى للمستوى الرابع (D) للدوري، وتضم هذه المجموعة منتخبي لاتفيا وأندورا إضافة إلى كازاخستان.

المصدر: "sportbox.ru"