فيديو.. هدف في المقص يدخل صاحبه التاريخ

دوَّن لاعب المنتخب الجورجي، غيورغي تشاكفيتادزي، اسمه في سجلات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، كصاحب أول هدف في البطولة القارية الجديدة.

وأحرز غيورغي تشاكفيتادزي باكورة أهداف منتخبه والبطولة الأوروبية الجديدة نفسها، في مرمى منتخب كازاخستان، عند الدقيقة 69، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أسكن الكرة في المقص الأيمن، الزاوية التي يعشش فيها الشيطان.

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بينما جاء الهدف الثاني بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الكازاخستاني سيرغي مالي، عند الدقيقة 74، ليدخل هو الآخر تاريخ البطولة كصاحب أول هدف يسجله خطأ في مرماه.

وانتهت المباراة بفوز جورجيا خارج أرضها على كازاخستان بهدفين من دون رد، وتصدرت قائمة المجموعة الأولى ضمن المستوى الرابع (D) للدوري، وتضم هذه المجموعة أيضا منتخبي لاتفيا وأندورا، إضافة إلى كازاخستان.

المصدر: "sportbox.ru"