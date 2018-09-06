شاهد.. هدف برازيلي بقدم لاعب أرمني

استهل منتخب أرمينيا مشواره في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوربية لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ليشتنشتاين (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، في العاصمة يريفان.

ووضع اللاعب الأرمني ماركو بينيرو بيتسيللي، البرازيلي الأصل، أصحاب الأرض في المقدمة بهدف رائع أحرزه، في الدقيقة 30، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في المقص الأيسر.

ورد الضيوف بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، بتوقيع اللاعب ساندرو فولفينغر.

ومن ثم اقتنص الأرمني البديل تيغران بارسيغيان هدف الفوز لبلاده، بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

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وتصدرت أرمينيا قائمة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الرابع (D) للدوري، والتي تضم أيضا، منتخبي مقدونيا وجبل طارق، إضافة إلى ليشتنشتاين.

المصدر: "vk/allgoals"