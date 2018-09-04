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ماركيزيو الأعلى أجرا في الدوري الروسي

الرياضة

ماركيزيو الأعلى أجرا في الدوري الروسي
Reuters Jean-Paul Pelissier
ماركيزيو الأعلى أجرا في الدوري الروسي
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بات الدولي الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، المنضم حديثا إلى نادي زينيت سان بطرسبورغ في انتقال حر، أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وذكر موقع "Eurosport.it" أن لاعب الوسط الإيطالي، الذي انضم إلى زينيت بعقد يمتد لعامين، سيحصل على راتب سنوي قدره 6.5 ملايين يورو.

وأشار الموقع إلى أن النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس، الذي يدافع أيضا عن ألوان زينيت، كان الأعلى أجرا في الدوري الروسي، قبل انضمام ماركيزيو.

وأعلن زينيت أمس الاثنين، إتمام صفقة التعاقد مع ماركيزيو، بعدما سمح له الاتحاد الروسي لكرة القدم بضم اللاعب الإيطالي، على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في روسيا، في 31 أغسطس الماضي.

وقضى ماركيزيو (32 عاما)، 25 عاما في مختلف الفئات السنية لفريق "السيدة العجوز"، وتوج مع الفريق الأول بلقب الدوري الإيطالي في سبع مناسبات، وبكأس إيطاليا 4 مرات، والسوبر الإيطالي ثلاث مرات.

المصدر: لينتا.رو

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