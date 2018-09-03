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شاهد.. رونالدو يسدد مقصية بطريقة "كوميدية"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يسدد مقصية بطريقة
Reuters
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يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عقم تهديفي منذ انتقاله إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث لا يزال صائما عن الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحاول رونالدو في إحدى الهجمات خلال مباراته ضد مضيفه بارما توجيه تسديدة مقصية، على غرار مقصيته الشهيرة، التي أحرز منها هدفا رائعا في مرمى فريقه الحالي اليوفي، لكنها لم تنجح معه هذه المرة.

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وخرج يوفنتوس فائزا بشق الأنفس من ملعب مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما السبت الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة للكالتشيو.

المصدر: وكالات 

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