رونالدو فاجأ ميسي!

قال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاجأه بانتقاله من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع "Mundo Deportivo" عن ميسي قوله: "بصراحة أنا لم أكن أتوقع رحيل كريستيانو عن ريال مدريد. خسر مدريد الكثير مع رحيل رونالدو. سمعت عن اهتمام العديد من الأندية بضمه، ولكن يوفنتوس بدا الخيار الأقل احتمالا. لقد اندهشت فعلا، ولكن لدى مدينة تورينو فريق جيد جدا"، - يقتبس مهاجم دي موندو ديبورتيفو.

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وأعرب النجم الأرجنتيني أن ريال مدريد، على الرغم من رحيل رونالدو إلى يوفنتوس، سيظل ينافس على ألقاب.

وأضاف ميسي: "هناك لاعبون رائعون آخرون في الريال. لكن في الوقت نفسه، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم من دون رونالدو، بينما سيصبح يوفنتوس أبرز المرشحين في المنافسة على الفوز بدوري أبطال أوروبا ".

يذكر أن ليونيل ميسي لم يدخل ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام 2018، التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد.

وغاب النجم الأرجنتيني لأول مرة منذ 11 عاما عن القائمة، التي ضمت الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

المصدر: RT