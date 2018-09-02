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شاهد.. كريستيانو جونيور يحقق ما عجز عنه "الدون ذاته"

الرياضة

شاهد.. كريستيانو جونيور يحقق ما عجز عنه
AFP LLUIS GENE
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تفوق نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على "الدون نفسه"، الذي الذي لا يزال يبحث عن باكورة أهدافه بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، بعد ثلاث جولات من الدوري الإيطالي.

ووفقا لتقارير صحفية، لم ينتظر كريستيانو جونيور ثلاث مباريات، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك أو بوكر" في مباراة واحدة لفريقه يوفنتوس لما دون تسعة أعوام، يوم السبت في شباك منافسه لوشنتو (5-1)، وبقميص والده الرقم (7).

ولا يزال رونالدو الأب صائما عن التهديف بعد ثلاث جولات من منافسات الكالتشيو، عقب انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت 112 مليون يورو، بعقد لمدة أربع سنوات، وراتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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