بالفيديو.. يوفنتوس يخرج من عنق الزجاجة في بارما

خرج فريق يوفنتوس بفوز صعب من ملعب مضيفه بارما (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لم يمهل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم اليوفي، أصحاب الأرض، إلا دقيقتين فقط، قبل أن يهز شباكهم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الفيل الإفواري كواسي جيرفينهو التعادل لبارما، عند الدقيقة الـ 33 من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى.

ووضع الفرنسي بلاز ماتويدي اليوفي في المقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة الـ 59 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وانفرد بصدارة الكالتشيو بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.

بينما تعرض بارما للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد نقطة وحيدة حصل عليها إثر تعادله مع ضيفه أودينيزي (2-2)، في الجولة الافتتاحية.

المصدر: RT