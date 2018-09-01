اليوفي بقيادة رونالدو ضيفا ثقيلا على بارما.. التشكيلة الأساسية
يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فريق بارما، اليوم السبت الساعة (21:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
واختار ماسيمليانو اليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه بارما، على ملعبه "Stadio Ennio Tardini":
23- البولندي فويتسيخ شيسني
12- البرازيلي أليكس ساندرو
3- جورجيو كيلليني
19- ليوناردو بونوتشي
16- الكولومبي خوان كوادرادو
5- البوسيني ميراليم بيانيتش
6- الألماني سامي خضيرة
14- الفرنسي بلاز ماتويدي
33- البولندي فيديريكو بيرنارديسكي
7- البرتغالي كريستيانو رونالدو
17- الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.
Così i bianconeri in campo stasera per #ParmaJuve 💪💪💪#FinoAllaFine 🏳️🏴 #ForzaJuvepic.twitter.com/72gQ1am0ui— JuventusFC (@juventusfc) 1 сентября 2018 г.
في المقابل سيبدأ، المدير الفني لفريق بارما، روبيرتو دافيرزا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة السيدة العجوز:
Manca un'ora a #ParmaJuventus 🔥⚽— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 1 сентября 2018 г.
Ecco la formazione dei Crociati 1⃣1⃣💛💙⤵ #DifendiamolApic.twitter.com/YdZ88jK6N4
المصدر: "facebook/parmacalcio1913/Juventus/"