شاهد.. ردة فعل صلاح على فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب

حاول الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إخفاء شعوره بخيبة أمله لدى الإعلان عن فوز لاعب خط وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وكان صلاح يمني نفسه بالجائزة بحضوره إلى إمارة موناكو أثناء حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، خلال سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (التشامبيونز ليغ) للموسم (2018-2019).

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ودخل صلاح القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا إلى جانب لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق لريال مدريد.

ولكن جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز ذهبت إلى لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب خط وسط أيضا.

كما نافس صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، على جائزة أفضل مهاجم أيضا، إلى جانب كل من رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ولكن الجائزة ذهبت إلى النجم البرتغالي، هداف دوري الأبطال.

المصدر: "facebook/RealMadrid"