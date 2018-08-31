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جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (2018-2019)

الرياضة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (2018-2019)
Reuters
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ستنطلق يم الثلاثاء 18 سبتمبر المقبل مباريات الدور الأول لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2018-2019).

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتشامبيونز ليغ:

يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018:

(19:55) برشلونة (إسبانيا) – آيندهوفن (هولندا)

(19:55) إنتر ميلان (إيطاليا) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

(22:00) غلطة سراي (تركيا) – لوكوموتيف موسكو

 (22:00) شالكه – بورتو (البرتغال) 

(22:00) ليفربول (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

(22:00) تسرفينا زفيزدا (صربيا) – نابولي (إيطاليا)

(22:00) موناكو (فرنسا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

(22:00) بروج (بلجيكا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018:

(19:55) أياكس (هولندا) – أيك أثينا (اليونان)

(19:55) شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) – هوفنهايم (ألمانيا)

(22:00) مانشستر سيتي (إنجلترا) – ليون  (فرنسا)

(22:00) بنفيكا (البرتغال) – بايرن ميونيخ (ألمانيا)

(22:00) يانغ بويز (سويسرا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

(22:00) ريال مدريد (إسبانيا) – روما (إيطاليا)

(22:00) فالنسيا (إسبانيا) – يوفنتوس (إيطاليا)

(22:00) فيكتوريا بلزين (التشيك) – تسيسكا موسكو.

المصدر: "myscore.ru" 

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