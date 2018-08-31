أول تعليق من مدرب صلاح بشأن أزمته مع الاتحاد المصري للكرة

علق المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، الألماني يورغن كلوب، على أزمة نجم الريدز محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي: "لا أعرف الكثير عن تفاصيل تلك الأزمة، وهي مسألة بين اللاعب واتحاده المحلي، وأنا لست طرفا في تلك القضية. لقد تحدثت مع صلاح، لكن لا يحق لي الحديث عن الأمر".

وأضاف المدرب الألماني: "أنا متأكد من أن الأزمة ستحل في القريب العاجل مما يكفل للاعب الحفاظ على استقراره ومستواه المميز".

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وكان محمد صلاح قد تحدث في بث مباشر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" قبل أيام قليلة، عن أزمة مع اتحاد الكرة المصري بسبب بعض مطالب اقترحها على مسؤوليه تخص راحة وأمن لاعبي منتخب الفراعنة.

المصدر: وكالات