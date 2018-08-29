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الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل الدوري السعودي "مجانا"

الرياضة

الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل الدوري السعودي
AFP
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أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أنه بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقرر نقل دوري المحترفين للموسم الجديد مجانا على القناة الرياضية السعودية.

وتم تغيير مسمى دوري المحترفين بشكل استثنائي، أمس الثلاثاء، ليطلق عليه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وستنطلق غدا الخميس، الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا.

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المصدر: وكالات

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