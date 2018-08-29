الأمير محمد بن سلمان يوجه بنقل الدوري السعودي "مجانا"

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، أنه بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقرر نقل دوري المحترفين للموسم الجديد مجانا على القناة الرياضية السعودية.

وتم تغيير مسمى دوري المحترفين بشكل استثنائي، أمس الثلاثاء، ليطلق عليه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بتوجيه من سمو سيدي #ولي_العهد 🇸🇦🇸🇦

سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً ...

أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc

حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك 🙏 pic.twitter.com/AUQQP8Sj4S — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 29, 2018

وستنطلق غدا الخميس، الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا.

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المصدر: وكالات