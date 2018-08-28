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إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

الرياضة

إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إطلاق مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في حفل تدشين الدوري:" لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفانا لما قدمه الأمير محمد بن سلمان للوطن وشبابه، إلا أن أطلق نسخة خاصة ولمرة واحدة بمسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوري السعودي، وهذا أقل ما نقدمه".

وستنطلق الخميس المقبل الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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