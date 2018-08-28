// 26.06.2018 по тикету 15478
إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي
Reuters
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أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إطلاق مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي لكرة القدم.
وقال آل الشيخ في حفل تدشين الدوري:" لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفانا لما قدمه الأمير محمد بن سلمان للوطن وشبابه، إلا أن أطلق نسخة خاصة ولمرة واحدة بمسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوري السعودي، وهذا أقل ما نقدمه".
وستنطلق الخميس المقبل الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا.
المصدر: وكالات
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