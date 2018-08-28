 
مباشر

"مقصية" رونالدو تفوز بجائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي (فيديو)

الرياضة

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpj6

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى البيانكونيري، كأفضل هدف خلال الموسم الماضي.

ونشر الاتحاد الأوروبي، عبر موقعه الرسمي، بيانا يفيد بأن هدف رونالدو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال أمام يوفنتوس هو الأفضل في الموسم الماضي.

وتصدر هدف الدون الاستفتاء بنحو200 ألف صوت، من أصل 346915 صوتا.

وجاء في المركز الثاني هدف الفرنسي دميتري باييه، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، وذلك في مرمى نادي لايبزيغ الألماني، ببطولة الدوري الأوروبي.

إقرأ المزيد
نجل كريستيانو يخوض أول تدريباته مع يوفنتوس

واحتل المركز الثالث هدف إيفا نافارو، لاعبة المنتخب الإسباني، وذلك في بطولة الأمم الأوروبية تحت 17 عاما.

وسلط الموقع الرسمي لليويفا الضوء على أصحاب المراكز الأولى في الأعوام الماضية، حيث فاز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس، بهذه الجائزة في العام الماضي، بينما حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، في عامي 2016 و2017.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناطحة سحاب روسية يمكنها الدوران من أساسها إلى قمتها