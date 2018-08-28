"مقصية" رونالدو تفوز بجائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي (فيديو)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقصية البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، في مرمى البيانكونيري، كأفضل هدف خلال الموسم الماضي.

ونشر الاتحاد الأوروبي، عبر موقعه الرسمي، بيانا يفيد بأن هدف رونالدو في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال أمام يوفنتوس هو الأفضل في الموسم الماضي.

🏅 Congratulations @cristiano, Goal of the Season winner!



Ronaldo topped the poll with nearly 200,000 of the total 346,915 votes! 👏👏👏



Past winners, rest of the Top 11, voting info... 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2018

وتصدر هدف الدون الاستفتاء بنحو200 ألف صوت، من أصل 346915 صوتا.

وجاء في المركز الثاني هدف الفرنسي دميتري باييه، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، وذلك في مرمى نادي لايبزيغ الألماني، ببطولة الدوري الأوروبي.

💥⚽️ You came, you saw, you voted. 🗳️



Here are the 🔝3⃣ in the result of the vote for UEFA Goal of the Season 17/18... pic.twitter.com/JnyWUAkLGs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2018

إقرأ المزيد

واحتل المركز الثالث هدف إيفا نافارو، لاعبة المنتخب الإسباني، وذلك في بطولة الأمم الأوروبية تحت 17 عاما.

وسلط الموقع الرسمي لليويفا الضوء على أصحاب المراكز الأولى في الأعوام الماضية، حيث فاز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لاعب يوفنتوس، بهذه الجائزة في العام الماضي، بينما حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، في عامي 2016 و2017.

المصدر: وكالات