نجل كريستيانو يخوض أول تدريباته مع يوفنتوس

خاض كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الاثنين، أول تدريب له بأكاديمية يوفنتوس، في فريق تحت 9 سنوات.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نجل مهاجم "السيدة العجوز"، شارك في أول تدريب مع فريق مواليد 2010، في حضور جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو.

ولن يكون كريستيانو جونيور الوحيد من أبناء لاعبي يوفنتوس الذين يتدربون مع فرق الناشئين بالنادي، فمعه ماتيا بارزالي ابن المدافع أندريا بارزالي.

gazzetta.it

La #Juve raddoppia i Cristiano Ronaldo: il figlio di CR7 tra i Pulcini bianconeri https://t.co/N0MixMIO0wpic.twitter.com/vsMBK6L2CR — calciomercato.com (@cmdotcom) August 27, 2018

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المصدر: وكالات