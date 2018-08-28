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نجل كريستيانو يخوض أول تدريباته مع يوفنتوس

الرياضة

نجل كريستيانو يخوض أول تدريباته مع يوفنتوس
georginagio7/twitter
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خاض كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الاثنين، أول تدريب له بأكاديمية يوفنتوس، في فريق تحت 9 سنوات.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نجل مهاجم "السيدة العجوز"، شارك في أول تدريب مع فريق مواليد 2010، في حضور جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو.

ولن يكون كريستيانو جونيور الوحيد من أبناء لاعبي يوفنتوس الذين يتدربون مع فرق الناشئين بالنادي، فمعه ماتيا بارزالي ابن المدافع أندريا بارزالي.

gazzetta.it
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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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