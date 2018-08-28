نجل كريستيانو يخوض أول تدريباته مع يوفنتوس
خاض كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الاثنين، أول تدريب له بأكاديمية يوفنتوس، في فريق تحت 9 سنوات.
وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نجل مهاجم "السيدة العجوز"، شارك في أول تدريب مع فريق مواليد 2010، في حضور جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو.
#Juventus, #CR7 junior nell'Under 9: il primo allenamento https://t.co/LjeQFBSik0#serieA#juventuspic.twitter.com/5N2Ds7JPjN— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) August 27, 2018
ولن يكون كريستيانو جونيور الوحيد من أبناء لاعبي يوفنتوس الذين يتدربون مع فرق الناشئين بالنادي، فمعه ماتيا بارزالي ابن المدافع أندريا بارزالي.
La #Juve raddoppia i Cristiano Ronaldo: il figlio di CR7 tra i Pulcini bianconeri https://t.co/N0MixMIO0wpic.twitter.com/vsMBK6L2CR— calciomercato.com (@cmdotcom) August 27, 2018
المصدر: وكالات