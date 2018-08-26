بالفيديو.. ريال مدريد يقلب الطاولة على جيرونا "العنيد"

خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه جيرونا (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط بورخا غارسيا التسجيل للفريق الكتالوني "العنيد" مبكرا، في الدقيقة الـ 17، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن، على ملعب "Estadi Montilivi".

ورد قائد الفريق الملكي الماتادور سيرخيو راموس بهدف التعادل، بحلول الدقيقة الـ 39، من ضربة جزاء سددها على طريقته الخاصة المشابهة لطريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، من ركلة الترجيح الشهيرة، في نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1976، في مرمى ألمانيا.

ووضع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الميرنجي في المقدمة، بهدف سجله، في الدقيقة الـ 52، من ضربة جزاء أخرى حصل عليها زميله الشاب ماركو أسينسيو.

وعزز النجم الويلزي غاريث بيل تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الثالث له، بحلول الدقيقة الـ 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة.

وعاد كريم بنزيما، في الدقيقة الـ 80، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى من زميله غاريث بيل.

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المصدر: RT