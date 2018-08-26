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ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر بكتالونيا .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر بكتالونيا .. التشكيلة الأساسية
Reuters Albert Gea
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يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا، اليوم الأحد، في الساعة (23:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "العنيد" جيرونا على ملعبه " Estadi Montilivi".

 

بينما وضع المدير الفني لفريق جيرونا، أوزيبيو ساكريستان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

المصدر: twitter/gironafc/realmadrid 

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