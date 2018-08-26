ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر بكتالونيا .. التشكيلة الأساسية
يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا، اليوم الأحد، في الساعة (23:15) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسيبدأ المدير الفني لريال مدريد، جوليان لوبيتيغي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه "العنيد" جيرونا على ملعبه " Estadi Montilivi".
📋 ¡Once inicial del @realmadrid contra el @GironaFC! #RMLigapic.twitter.com/8tzY5kYHse— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 26, 2018
بينما وضع المدير الفني لفريق جيرونا، أوزيبيو ساكريستان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:
📋 | ALINEACIÓ | Aquest és l'11 del Girona per enfrontar-se al @realmadrid! Equip i afició, junts a per la victòria! 💪👏🔴⚪️#GironaRealMadrid#AcceptemElRepte#OrgullGironípic.twitter.com/fTl4naY1dl— Girona FC (@GironaFC) August 26, 2018
المصدر: twitter/gironafc/realmadrid