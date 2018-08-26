بالفيديو.. حادث رهيب في سباق للفورمولا-1

شهدت بداية سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 13 من بطولة العالم للفورمولا-1، الذي جرى اليوم الأحد، حادث تصادم ضخمة بين عدد من السيارات أدت إلى انسحاب سائقيها.

واصطدمت سيارة الألماني نيكو هولكينبيرغ سائق (رينو)، مباشرة بعد الانطلاق في المنعطف الأول، بسيارة سائق فريق (مكلارين) الإسباني فرناندو ألونسو، لتطير سيارة مكلارين في الهواء وتعبر فوق سيارة سائق فريق (ساوبر) من شارل ليكلير.

وانسحب السائقون الثلاثة من السباق دون أي إصابات تذكر.

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كما اصطدمت سيارة سائق (فيراري) الفنلندي كيمي رايكونين، الفائز أربع مرات في سباق بلجيكا، بسيارة الأسترالي دانييل ريكياردو سائق (ريد بول)، ليخرجا بدورهما من السباق.

المصدر: "twitter/F1"