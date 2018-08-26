الألماني فيتل يتوج بجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا-1

أحرز سائق (فيراري) الألماني سيباستيان فيتل، اليوم الأحد، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 13 من بطولة العالم للفورمولا-1.

وقطع سيباستيان فيتل مسافة السباق (308.052) كلم، بزمن قدره (1:23:34.476) ساعة.

واكتفى البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، بمرتبة الوصافة، بالرغم من انطلاقه من المركز الأول، متأخرا بفارق (11.061) ثانية عن الفائز.

ووصل الهولندي ماكس فيرستابين سائق (ريد بول) إلى خط النهاية ثالثا، بعد (31.372) ثانية، من صاحب المركز الأول.

ورفع سيباستيان فيتل رصيده إلى 214 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا-1، مقلصا الفارق إلى 17 نقطة بينه وبين المتصدر هاميلتون، ويليه في المركز الثالث برصيد 146 نقطة، سائق (فيراري) الآخر الفنلندي كيمي رايكونن، الذي خرج من السباق إثر حادث اصطدام.

المصدر: المصدر: "twitter/F1"