الألماني فيتل يتوج بجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا-1
أحرز سائق (فيراري) الألماني سيباستيان فيتل، اليوم الأحد، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 13 من بطولة العالم للفورمولا-1.
Fastest Sectors (32/44): It's all @MercedesAMGF1 at Spa! #BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/PTXV1igmot— Formula 1 (@F1) 26 августа 2018 г.
وقطع سيباستيان فيتل مسافة السباق (308.052) كلم، بزمن قدره (1:23:34.476) ساعة.
Winning at Spa puts a spring in your step 😉@ScuderiaFerrari#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/087lYgvQhX— Formula 1 (@F1) 26 августа 2018 г.
واكتفى البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، بمرتبة الوصافة، بالرغم من انطلاقه من المركز الأول، متأخرا بفارق (11.061) ثانية عن الفائز.
ووصل الهولندي ماكس فيرستابين سائق (ريد بول) إلى خط النهاية ثالثا، بعد (31.372) ثانية، من صاحب المركز الأول.
A dominant victory for Sebastian Vettel in Spa!— Formula 1 (@F1) 26 августа 2018 г.
Both @ForceIndiaF1's in the top 10 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/rqaNIw0kHY
ورفع سيباستيان فيتل رصيده إلى 214 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا-1، مقلصا الفارق إلى 17 نقطة بينه وبين المتصدر هاميلتون، ويليه في المركز الثالث برصيد 146 نقطة، سائق (فيراري) الآخر الفنلندي كيمي رايكونن، الذي خرج من السباق إثر حادث اصطدام.
المصدر: المصدر: "twitter/F1"