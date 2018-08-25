برشلونة يعود من بلد الوليد بثلاث نقاط (فيديو)

خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه بلد الوليد، بفوزه عليه بصعوبة بهدف يتيم، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصاره الفريق الكاتالوني، لجناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، ولزميله سيرجي روبيرتو الذي منحه فرصة التسجيل، بحلول الدقيقة الـ 57، من زمن اللقاء، على الأرضية الرديئة لملعب "نيوفو جوسي زورييلا".

Sergio Perez

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وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (3-0)، يوم السبت الماضي، على ملعب "كامب نو".

في المقابل، تلقى فريق بلد الوليد، العائد إلى دوري الأضواء، خسارته الأولى، بعد تعادله في الجولة الأولى خارج أرضه أمام جيرونا من دون أهداف.

المصدر: RT