أتلتيكو مدريد يحقق باكورة انتصاراته في الليغا (فيديو)

افتتح فريق أتلتيكو مدريد سجل انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك على حساب ضيفه رايو فاليكانو، بفوزه عليه بهدف وحيد في الجولة الثانية لليغا.

ويدين أتلتيكو "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة الـ 63، من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وكان أتلتيكو مدريد قد استهل مشواره في الموسم الجديد لليغا، بتعادل خارج أرضه أمام مضيفه فالنسيا، يوم الاثنين الماضي، على ملعب "ميستايا".

بينما خسر رايو فاليكانو في مباراته الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام ضيفه إشبيلية (1-4)، الأحد الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري.

المصدر: "sportbox.ru"