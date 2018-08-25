بالفيديو.. الثلاثي المرعب (CNM)  يقود الأمراء للفوز على أنجيه

فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه (3-1)، في اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ""ليغ1".

وتوالى على تسجيل ثلاثية الأمراء كل من، الأورغواياني، ادينسون كافاني، وكيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في الدقائق الـ (12، 51، 66) على الترتيب. بينما حمل سجل هدف أنجيه الوحيد، لاعبه توماس مانجاني من ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 22 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

وواصل باريس سان جيرمان انطلاقته القوية في حملة الدفاع عن اللقب، وانفرد بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط.

بينما مني أنجيه بالهزيمة الثالثة على التوالي، وبالتالي يتذيل قائمة الدوري من دون نقاط.

المصدر: RT