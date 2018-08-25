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شاهد.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون بهدف جميل

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون بهدف جميل
Reuters Jason Cairnduff
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز على ضيفه برايتون بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى النجم محمد صلاح كرة في الجهة اليمنى، من زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة الـ 22، سددها الفرعون مباشرة أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة، مسجلا هدف الفوز الوحيد للريدز، على ملعب "انفيلد".

 

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وانفرد ليفربول بعد هذا الفوز الثالث له في الموسم، بصدارة البريمير ليغ، برصيد 9 نقاط، بانتظار نتائج بقية المباريات.

في حين تجمد رصيد برايتون عند ثلاث نقاط حصدها من فوز مفاجئ حققه على ضيفه مانشستر يونايتد (3-2)، في الجولة الماضية، مقابل خسارتين، وتراجع إلى المركز الثاني عشر حتى الآن في جدول ترتيب الدوري. 

المصدر: RT 

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