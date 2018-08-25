// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. محمد صلاح يهز شباك برايتون بهدف جميل
Reuters Peter Powell
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وضع النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول في المقدمة في مباراته أمام ضيفه برايتون، اليوم السبت على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتلقى النجم محمد صلاح كرة في الجهة اليمنى، من زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة الـ 22، سددها الفرعون مباشرة أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة.
المصدر: RT
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