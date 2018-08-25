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أورال يقلب الطاولة على أخمات

الرياضة

أورال يقلب الطاولة على أخمات
Матч ТВ/Youtube.com
أورال يقلب الطاولة على أخمات
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حول نادي أورال تأخره بهدف أمام ضيفه أخمات غروزني إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم اليوم، في إطار المرحلة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل العاجي إدريسا دومبيا هدف التقدم لأخمات بعد مرور نصف ساعة من اللعب، ولكن رد أصحاب الأرض كان قويا، وبهدفين متتاليين، أحرزهما إيريك بيكفالفي، ونيكولاي ديميتروف، في الدقيقتين (50 و48).

وحقق أورال بذلك فوزه الأول في الدوري، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد أخمات.

المصدر: rsport.ria.ru

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